Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikiş ve kilim dokuma kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıldı. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikiş ve kilim dokuma kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere, Kadın Acil Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde KADES şehir genelindeki kadınlara tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen tanıtıma, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan, Göl Mahallesi Muhtarı Hatice Cebeci ve kursiyerler katıldı. KADES'in önemini anlatan İlhan, kadınların telefonlarına KADES'i yükleyerek nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Sapanca KADES Yerel Haberler

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