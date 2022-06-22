Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı - Haberler

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Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikiş ve kilim dokuma kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıldı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikiş ve kilim dokuma kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere, Kadın Acil Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde KADES şehir genelindeki kadınlara tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen tanıtıma, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan, Göl Mahallesi Muhtarı Hatice Cebeci ve kursiyerler katıldı. KADES'in önemini anlatan İlhan, kadınların telefonlarına KADES'i yükleyerek nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Sapanca KADES Yerel Haberler

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