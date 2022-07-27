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Dikiş nakış kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi

Dikiş nakış kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Mahalle Konağı'nda düzenlenen dikiş kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Mahalle Konağı'nda düzenlenen dikiş kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akyol, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, il genel ve belediye meclis üyeleriyle mahalle sakinlerinin katıldığı dikiş kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verilerek, yapılan çalışmalar sergilendi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mahalleleri canlandıracak her türlü çalışmaya katkı sunduklarını hatırlatarak, "Bilecik Halk Eğitim Merkezi tarafından, Beşiktaş Mahalle Konağımızda faaliyetlerini sürdüren dikiş kursunun plaket takdim törenine katıldık. Kurstan edindiği bilgiler ve el becerileriyle; ekonomik özgürlüğünü sağlayan, ailesi ve çevresine katkılar sunmaya çalışan tüm kadınları kutluyorum. Bilecik Belediyesi olarak bu tür güzel çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, Mahalle Muhtarı Varol ve mahalle sakinleri de Başkan V. Subaşı'ya katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, fotoğraf çektirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Beşiktaş Bilecik Yerel Haberler

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