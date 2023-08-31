Dikili'de Zafer Bayramı Festival Coşkusuyla Kutlandı

Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen, 37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nin açılışı, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleşti.

Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen, Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayıp 75. Yıl Parkı'nda sona eren 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Festival Korteji'nde binlerce vatandaş katıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın açılış konuşmaları sonrasında sahne alan pop müziğin sevilen ismi Bengü hayranlarıyla buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, YDK Üyesi-İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever "Yerel Seçimlere Doğru Türkiye" konulu panelde ülke gündemine dair görüşlerini dile getirdiler.

"BAĞIMZSIZLIĞIMIZI ATA'MIZA BORÇLUYUZ"

Dikili 75. Yıl Parkı'nda coşkulu kalabalığa seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Güzel Dikili'mizi kültürün, sanatın, sporun başkenti yapmak için kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl da düzenlediğimiz 37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'mizde ülkemizin değerli aydınlarını, sanatçılarını, siyaset insanlarını sizlerle buluşturuyoruz. Festivalimizin açılışını 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleştirdik. Bugünlerimizi ve aydınlık yarınlarımızı, Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı bizlere armağan eden ATA'mıza borçluyuz. Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.