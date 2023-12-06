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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP'den belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı

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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan aday adayı olduğunu Dikili halkının huzurunda açıkladı. Kırgöz, geçen 5 yıllık görev süresindeki hizmetleri ve gelecek döneme yönelik projelerini paylaştı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan aday adayı olduğunu Dikili halkının huzurunda açıkladı.

Dikili Atatürk Meydanı'nda miting havasında gerçekleşen aday adaylığı açıklama toplantısında Başkan Kırgöz, geçen 5 yıllık görev süresindeki hizmetleri ve gelecek döneme yönelik projelerini Dikili halkıyla paylaştı. Çok sayıda Dikilili vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açık hava toplantısında CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı açılış konuşması yaptı.

"YOLUMUZ UZUN, ENERJİMİZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR"

Eşi Nesrin Kırgöz ile birlikte vatandaşları selamlayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz meydanı dolduran kalabalığa şöyle seslendi:

"31 Mart 2019'da sizlerin takdirleriyle Dikili tarihinin en yüksek oyunu alarak göreve geldim. Dikili'mizin sorunları büyüktü ama bizim kendimize olan güvenimiz de büyüktü. Ne yapacağımızı bilerek geldik. Bu belediyeyi tekrar ayağa kaldıracağız dedik. Bunu başardık. Ekonomisi güçlü, geleceğe güvenle bakan itibarlı bir belediye yarattık. Göreve geldiğimde İzmir'in en borçlu ikinci belediyesiydik, bugün en borçsuz ikinci belediyesiyiz. Dikili'miz için gecemizi gündüzümüze kattık. Kavgadan değil hizmetten beslendik. Ayrıştıran değil birleştiren olduk. Bu meydanda olduğu gibi "Birlikte Dikili" olduk. Gücümü, yüzünü aydınlığa dönmüş, tavrını Cumhuriyetten, özgürlükten, Atatürk'ten yana koymuş, insanlığın kitabını yazmış siz değerli Dikili halkından aldım. Beş yılık görev süremde sizlerin desteğini hep yanımda hissettim. İlçe örgütümüze, belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aileme ve eşime de teşekkürü borç bilirim. Her zaman yanımda oldular. Başvurumuzu yaptık. Sizlerin huzurunda, kuruluşun ve kurtuluşun, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP çatısı altında ama tüm Dikili'yi kucaklayan bir anlayışla bu ilçeyi 5 yıl daha yönetmeye talibim. Dikili'de her şey bundan sonra daha özel ve daha güzel olacak."

Kaynak: ANKA / Yerel

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