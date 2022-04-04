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Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları

Bilecik Belediyesi tarafından Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kentin birçok noktasında Bilecik'i bahara hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve düzenleme çalışmasını gerçekleştiren ekipler bir yandan yeni çiçek dikimi yaparken diğer yandan sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. - BİLECİK

Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları

Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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