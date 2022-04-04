Bilecik Belediyesi tarafından Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kentin birçok noktasında Bilecik'i bahara hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve düzenleme çalışmasını gerçekleştiren ekipler bir yandan yeni çiçek dikimi yaparken diğer yandan sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. - BİLECİK