Şanlıurfa'da "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı": Dijital Medyanın Geleceği Çalıştayda Tartışıldı

Haber: İshak KARA

(ŞANLIURFA) - Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Çalıştaya TİGAD temsilcilerinin yanı sıra kamu yöneticileri ve akademisyenler de katıldı.

TİGAD tarafından düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazetecinin katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Dijital medyanın bugünü ve geleceğinin ele alındığı çalıştayda, alanında uzman gazeteciler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştaya katılan gazeteciler sunumlarında dijital dönüşümün medya sektöründe yarattığı değişimleri anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz, gazeteciliğin teknolojiyle birlikte köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Teknoloji gazeteciliğin bütün kalıplarını yıktı, alanı yeniden inşa etti ancak bu süreçte gazeteler büyük zarar gördü" dedi. Saymaz, geçmişte her işin ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini, bugün ise birçok işlemin tek bir cihazla yapılabildiğini vurguladı.

Çalıştayda sosyal medyanın gazetecilik üzerindeki etkileri de tartışıldı. Saymaz, sosyal medyanın gazeteciliği daha hızlı ve doğrudan hale getirdiğini, artık yalnızca bir haber kaynağı değil, yeni bir gazetecilik türü oluşturduğunu ifade etti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise 10'uncu çalıştayın Şanlıurfa'da başarıyla tamamlandığını belirterek, dijital gazeteciliğin geleceğini tartışmaya devam edeceklerini söyledi. Geçgel, bir sonraki çalıştayın Mardin'de yapılacağını duyurdu.