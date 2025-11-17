Digor Kaymakamı Kahraman, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kars'ın Digor İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, ilçe genelinde köy ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Kahraman, Alem köyünde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinliyor.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kahraman, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, kurumların imkanları ölçüsünde köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Evlerinde ziyaret edilen vatandaşlar da Kaymakam Kahraman'ın köylere gelerek sorunları yerinde dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman'ın Alem köyü ziyaretine; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili Fatma Kuşari de eşlik etti.

Öte yandan Kaymakam Kahraman'ın köy ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS