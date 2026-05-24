Haberler

Digor'da köy hizmetleri masaya yatırıldı

Digor'da köy hizmetleri masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda köylerin altyapı, yol, içme suyu gibi ihtiyaçları ve yatırım planları değerlendirildi. Muhtarların talepleri dinlenirken, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İlçedeki köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, devam eden çalışmalar ile planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen genel kurul toplantısına ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, kırsal bölgelerde yürütülen altyapı, yol, içme suyu ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin çalışmalar gözden geçirilirken, köylerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de istişare edildi.

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, vatandaşlara daha kaliteli hizmet ulaştırılması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Köylerin ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde öncelik sırasına göre değerlendirileceğini ifade eden Kahraman, kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, özellikle altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar ele alındı.

Gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının, köylerde sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu