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Didimliler sandığa koştu

Didimliler sandığa koştu

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde oy kullanma işlemleri başladı. Didim'li seçmenler sabah saatlerinde okullarda oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Genel seçimleri çerçevesinde Didim'de oy kullanma işlemleri başladı. Didim'li seçmenler 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday için, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ise 20 milletvekili ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak.

Didim'de ise 76 bin 135 seçmen, kurulacak olan 212 normal ve 1 seyyar sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma saatiyle bağlı oldukları okullarda oy kullanmak işlemine başlanırken, güzel havada gerçekleşen seçimlere katılımın yoğun olduğu görüldü. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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