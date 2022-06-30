Didimliler daha sağlıklı bir hayat için spor yapıyor

Didim Belediyesi tarafından uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen sabah ve akşam sporları devam ediyor.

Yatırımları ve projeleri ile tüm Türkiye'ye örnek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın önderliğinde Didim Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlenen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçede spor kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan sabah ve akşam sporu etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Onlarca Didimli vatandaş, uzman eğitmenler eşliğinde daha sağlıklı bir hayat için adım atıyor.

Spor etkinlikleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 07.00'da Akbük Mahallesi'nde, akşam saat 20.30'da ise Yeni Mahalle'de Didimli spor severler ile buluşuyor. Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 07.30'da yine Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen spor aktiviteleri ile Didimliler güne zinde başlıyor. Açık hava spor etkinliklerine 7'den 70'e tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.

Daha sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmak için tüm Didimlileri birlikte spor yapmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz sabah ve akşam sporu etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Didimlilerin sağlıklı ve mutlu bir yaşama adım atması için Didim Belediyesi tarafından başlatılan bu açık hava spor etkinliklerine her geçen gün daha fazla vatandaşımız katılıyor. Güne zinde başlamak ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı Didim Belediyesi ile birlikte spor yapmaya bekliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel