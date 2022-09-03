Didimli Kasap: "Bu Köyde Yaklaşık 4 Bin Büyükbaş Hayvan Vardı Şimdi 30 Tane Kaldı"

Didim'de bir kasap besicilerin yaşadığı sıkıntılar için “Bu köyde yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan vardı belki şimdi 30 tane kaldı. Bakamıyoruz, bakacak gücü kalmadı” sözleriyle anlattı.

Didim'de bir kasap besicilerin yaşadığı sıkıntılar için "Bu köyde yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan vardı belki şimdi 30 tane kaldı. Bakamıyoruz, bakacak gücü kalmadı" sözleriyle anlattı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, dün Didim'in Akyeniköy, Akköy ve Balat Mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi.

"ÜLKE EKONOMİSİ BİTTİ, MEMUR BİTTİ, ÇİFTÇİ BİTTİ, EKONOMİ BİTTİ"

Asgari ücretle çalışan vatandaş, "Buraya AK Partiden gelenleri sokmadım. Ben Sivaslıyım. Türkiye tarımını en iyi bilen insanlardanım ama burada asgari ücretle bakkalda çalışıyorum. Benim işim bu değil. Fidancılık yapıyordum bıraktım. Şimdi asgari ücretle çalışıyorum. Ülke ekonomisi bitti, memur bitti, çiftçi bitti, ekonomi bitti. Stratejik konumdaki tüm devlet kurumları bitti" dedi.

Bir vatandaş, "Nasıl geçineceğim, böyle olur mu, hayat pahalı. Adım atamıyoruz, ateş pahası. Her şey kendine göre güzel" diyerek isyan etti.

"ZAM YAPIYORSUN İŞ DÜŞÜYOR"

Bir esnaf, "Zam yapsak bir türlü yapmasak bir türlü. Zam yapıyorsun iş düşüyor, yapmasan bir şey olmuyor" dedi. Yıldız'ın, "Tek çaresi var iktidarı değiştireceğiz" demesi üzerine esnaf "Bu iktidarı değiştireceğiz, aynı fikirdeyiz" karşılığını verdi.

"BU KÖYDE YAKLAŞIK 4 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARDI BELKİ ŞİMDİ 30 TANE KALDI"

Bir kasap da besicilerin durumunu şöyle anlattı:

"Ben kasabım, temelden yetiştiriciyim ama bugünlerde yetemiyoruz. Gücümüz kalmadı, dişimizi tamamen yok ettik. Benim hem koyun hem de sığır sürüm var ama bugün yetemiyoruz artık. Yemin çuvalının 430 lira olması hayvanlarımızın sonu geldi. Ben yetiştiriciyim, eti doğruyorum vatandaşıma veriyorum. Ben kazanamıyorsam gelsinler bana hesap sorsunlar. Ben yetiştiriciyim. Bana sorsunlar ben maliyetini çıkarıvereyim. 700-800 lira gübre alıyoruz, mazot 25-30 lira. Hayvanlarımızın yiyeceğini yetiştiremiyoruz, hayvanlarımız aç. Kardeşim var mesela açlıktan belki 10 hayvanı telef oldu. Açlıktan yok bittik. Biz de son vereceğiz. Biz de yapmayacağız. Bu köyde yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan vardı belki şimdi 30 tane kaldı. Bakamıyoruz, bakacak gücü kalmadı. Samanın paketi 70 lira olursa nasıl baksın. Bunu nasıl baksın, sadece kuru samanla hayvan olur mu."