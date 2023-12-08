Didim, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtıldı

Didim Belediyesi, Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde Didim'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı.

Didim Belediyesi, bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve kurumların ve sektör temsilcilerinin desteği ile tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile tanıtılan Didim, tanıtım broşürleri ve materyalleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarın ilk gününe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Didim standına herkesi davet eden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "TTI İzmir- 17. Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar Kongresi'nde yerlerimizi aldık. Didim'imizin tarihi ve kültürel güzellikleriyle birlikte muhteşem koylarımızı ve muhteşem koylarımızdaki otellerimizi ziyaretçilerimize aktarıyoruz. Sizleri de B holü D 218'e standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

9 Aralık Cumartesi gününe kadar açık olacak fuarda Didim, tüm güzellikleri ile ziyaretçilere anlatılacak.