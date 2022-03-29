Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti - Haberler

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Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Festivalde; Didim MYO Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş, 'Efeler'de Şimdi Enginar Zamanı' konulu söyleşiye katıldı. Söyleşinin sonunda Aşçılık Programı öğrencilerinin, yaptığı enginar yemeğinin tadımı yapıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından, Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş ve öğrencilere teşekkür belgesi verilmesinin ardından söyleşi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gastronomi Festivali, Efeler, Aydın, Didim, Yerel, Haberler

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