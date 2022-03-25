Didim MYO'da "Kültürel Miras" konulu panel düzenlendi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu'nda 'Kültürel Miras' konulu panel düzenlendi.

Dr. Mustafa Kemal Erçek'in açılış konuşmasını yaptığı panel, Uzman Sanat Tarihçisi Menduh Şengül'ün sunumuyla devam etti. Şengül, turizm ile ilgili eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kültürel, tarihi, arkeolojik değeri olan ören yerleri hakkında entelektüel birikimini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Turizm öğrencilerinin turizm sektöründe daha verimli ve ufku geniş birer meslek elemanı olmalarını amaçladıklarını belirten Şengül, "Turizm sektöründe vizyon sahibi ve mesleki gelişiminde turizmin disiplinlerarası yaklaşımında yeteri kadar kültürel bilgiyi edinmiş birey olmalarını sağlamak gayesindeyiz" dedi.

Program kapsamında önümüzdeki günlerde, Didim ve çevresinde bulunan Apollon Tapınağı, Milet Müzesi, Milet Antik Kenti Ören Yeri ve Priene Antik Kenti'ne gezi düzenlenecek.

Panel, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Panele; Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, Milet Müze Müdürlüğü'nden Uzman Sanat Tarihçisi Menduh Şengül, Eğitimci Dr. Mustafa Kemal Erçek, akademik personel ve öğrenciler katıldı. - AYDIN