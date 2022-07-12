Didim Lavanta Festivali Yarın Başlıyor

Didim Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz'da Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenecek.

Didim, VegFest ve Takı Festivali'nin ardından bir etkinliğe daha kapılarını açmaya hazırlanıyor. Didim Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz tarihlerinde misafirlerine bir kez daha kapılarını açacak. Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenecek etkinlik, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırlayacak.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda, yine belediye tarafından yetiştirilen lavantalarla süslenen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte birçok sürpriz etkinlik de vatandaşlarla buluşacak. Didim Belediyesi Heykel Atölyesi ile Seramik Atölyesi'nde hazırlanan ürünler de festival alanında sergilenecek.

13 Temmuz Çarşamba günü saat 19: 00'da gerçekleştirilecek tören ile kapılarını açacak Lavanta Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar için Didim Belediyesi önünden saat 17: 00, 17: 30, 18: 00 ve 18: 30'da servis kaldırılacak.

Lavanta Festivali'ne vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali'nin kapılarını bir kez daha açacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Belediyemiz ekiplerince yetiştirilen lavantalar ile süslenen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda gerçekleştirilecek festivalde bu yıl da birçok sürpriz etkinlik vatandaşlarımızı bekliyor. Festivalimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı bizler ile birlikte kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel