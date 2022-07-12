Didim Lavanta Festivali Yarın Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim Lavanta Festivali Yarın Başlıyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Didim Lavanta Festivali Yarın Başlıyor

Didim Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz'da Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenecek.

Didim Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz'da Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenecek.

Didim, VegFest ve Takı Festivali'nin ardından bir etkinliğe daha kapılarını açmaya hazırlanıyor. Didim Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz tarihlerinde misafirlerine bir kez daha kapılarını açacak. Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenecek etkinlik, bu yıl da binlerce vatandaşı ağırlayacak.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda, yine belediye tarafından yetiştirilen lavantalarla süslenen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte birçok sürpriz etkinlik de vatandaşlarla buluşacak. Didim Belediyesi Heykel Atölyesi ile Seramik Atölyesi'nde hazırlanan ürünler de festival alanında sergilenecek.

13 Temmuz Çarşamba günü saat 19: 00'da gerçekleştirilecek tören ile kapılarını açacak Lavanta Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar için Didim Belediyesi önünden saat 17: 00, 17: 30, 18: 00 ve 18: 30'da servis kaldırılacak.

Lavanta Festivali'ne vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali'nin kapılarını bir kez daha açacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Belediyemiz ekiplerince yetiştirilen lavantalar ile süslenen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda gerçekleştirilecek festivalde bu yıl da birçok sürpriz etkinlik vatandaşlarımızı bekliyor. Festivalimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı bizler ile birlikte kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Didim Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title