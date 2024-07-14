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Didim Lavanta Festivali'nde Jandarma Ekipleri Görev Aldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Lavanta Festivali'nde jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev aldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Lavanta Festivali'nde görev alan jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladı.

Aydın'ın önemli turizm beldelerinden olan Didim ilçesinde düzenlenen Lavanta Festivali bu dördüncü kez kapılarını açtı. Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival alanında görev alan jandarma ekipleri ise vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet tedbirleri aldı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın ili Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştirme fidanlığında düzenlenen Lavanta Festivali etkinlik süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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