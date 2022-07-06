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Didim, Lavanta Festivali İçin Gün Sayıyor

ANKA - Yerel
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Didim, Lavanta Festivali İçin Gün Sayıyor

Didim Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde katılımcılarıyla buluşacak.

Didim Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde katılımcılarıyla buluşacak.

Belediye bünyesinde bulunan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yapılacak Lavanta Festivali, bu yıl 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde misafirlerine kapılarını açacak.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve belediye tarafından yetiştirilen lavantalarla süslenen festivale, bu yıl da çok sayıda yerli ve yabancı turist ile Didimli yurttaşın gelmesi bekleniyor. Belediye'nin Heykel Atölyesi ile Seramik Atölyesi'nde hazırlanan ürünler, festival alanında sergilenecek.

Yurttaşları Lavanta Festivali'ne katılmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, şunları söyledi:

"Didim VegFest'in ardından bir festivalimiz ile daha vatandaşlarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Lavanta Festivali, bu yıl da tekrar kapılarını belediyemiz bünyesinde bulunan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda 13-14 Temmuz tarihlerinde açacak. Kartpostallık görüntülerin olduğu, doğanın doğal renkleriyle süslenecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

ANKA / Yerel

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