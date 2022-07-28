Didim'in Yolları Yenileniyor

Didim Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersindere Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Mahalle genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında kaldırım yapımı ve parke taşı döşeme işlemleri yapılıyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimimiz için çalışıyor, emek harcıyoruz. Belediye ekiplerimizce kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında Mersindere Mahallemizde yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kısa zaman içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar neticesinde Mersindereli vatandaşlarımız yeni yollarına kavuşacaklar. Didim'i bir adım öteye taşımak için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.