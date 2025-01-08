Didim'deki Milet Antik Kenti'nde Yabancı Turistlere Bilgilendirme Yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Milet Antik Kenti'ni ziyarete gelen yabancı turistlere Jandarma tarafından kültürel varlıklar ve doğa sevgisi konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Didim ilçesinde bulunan ve UNESCO tarafından korunan gelecek nesillere aktarılacak kültür tarih miraslarından olan Miletos Antik Kenti'ni ziyarete gelen yabancı turistlere (tercümanları aracılığıyla) kültür tabiat varlıklılarının korunması, doğa sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından bölgede bulunan sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN