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Didim'deki Hz. Ali Camii Hayırseverlerin Desteklerini Bekliyor

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Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii hayırseverlerin destekleri bekleniyor. Alt kısmı ibadete açılan caminin üst kısmındaki çalışmaları devam ederken, caminin hızlı şekilde tam olarak açılması noktasında bağış ve yardım çağrısı yapıldı.

2023 Ocak ayında temeli atılan Didim'deki Hz. Ali Cami, hayırseverlerin ve duyarlı vatandaşların desteğini bekliyor. 3 dönüm arazi üzerinde, 850 metrekarelik inşaat alanı kapsamında 3 katlı olarak inşa edilecek olan camide aynı anda 1700 kişi ibadet edebilecek. Selçuklu mimarisinin izlerini yansıtacak olan camide 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an Kursu, taziye evi ve otopark da yer alacak. Camideki tüm çalışmaları aralıksız olarak bir yıldır devam ederken, Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Karagülle Camiinin en alt kısmının ibadete açıldığını ve Ramazan ayında da ibadetlerin yapıldığını söyledi. Caminin üst kısmı ile bahçeye yapılacak olan diğer imalatların çalışmaların sürdüğünü kaydederek, duyarlı hayırseverlerin yardımlarını vatandaşlarında destek ve bağışlarını beklediklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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