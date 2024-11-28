Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz

Özel'in bir planı var! Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecek
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Didim'de Zincir Marketlerde Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimi

Didim'de Zincir Marketlerde Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde eş zamanlı olarak taklit ve tağşiş ürünlerin denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlandı ve kontroller aralıksız sürecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesi için zincir marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ve kesinleşen taklit, tağşiş ürünlerin peşine düştü. İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, eşzamanlı olarak zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Tağşiş ve taklit ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol eden ekipler, tek tek rafları ve ürünleri inceledi. Tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanırken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın denetimleri sonucunda alınan numunelerle taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin piyasa bulunurluğunu kontrol etmek ve toplatılmayan ürünlerin toplanmasını sağlamak amacıyla ulusal zincir marketleri de kapsayan eş zamanlı denetimler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
img

Bitirdiği transferi canlı yayında açıkladılar
img

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.