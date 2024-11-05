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Didim'de Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerine Denetim

Didim'de Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerine Denetim
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ve zeytinyağı işletmelerinde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen ve teknik gerekliliklerin kontrolü sağlandı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin ve zeytinyağı işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri aralıksız sürerken, zeytin ve zeytinyağı işletmeleri de denetleniyor. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamüller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış noktalarında da denetim gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından rutin olarak devam eden denetimlere ilave olarak Gıda işletmelerinin mevzuatımızca belirlenen teknik ve hijyenik gereklilikleri ve Kanun tarafından tanımlanan işletmeci sorumluluklarına uygunluklarının doğrulanması amacıyla başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerleri kontrol edilmiştir. Denetimlerimiz hafta boyunca devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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