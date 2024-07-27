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Didim'de Zeytin Sineğiyle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineğiyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, zeytin alanlarında kurulan monitör tuzaklarında sayımlar yaparak zeytin sineğinin gelişimini ve yayılımını yakından takip ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineğiyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, zeytin alanlarında kurulan monitör tuzaklarında sayımlar yaparak zeytin sineğinin gelişimini ve yayılımını yakından takip ediyor.

Zeytin sineği, zeytin üreticilerinin başlıca sorunlarından biri olup, meyve kalitesini ve verimini olumsuz etkileyen önemli bir zararlıdır. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bu zararlıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için düzenli olarak tuzakları kontrol ediyor ve elde edilen veriler doğrultusunda gerekli önlemleri alıyor. Yapılan bu izleme çalışmaları, zeytin sineği popülasyonunun artış gösterdiği dönemlerde üreticilere hızlı bir şekilde müdahale etme imkanı tanıyor. Ayrıca, zeytin sineğinin yayılmasını engellemek amacıyla biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleri de kullanılıyor. Didim'deki zeytin üreticileri de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sayesinde daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde zeytin sineğiyle mücadele edebiliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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