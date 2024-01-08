Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişiye İşlem Yapıldı, 1 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 şahsa uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, bir uyuşturucu satıcısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından "TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti" ile ilgili olarak yapılan operasyonda 13,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.K., M.Y., Ş.B., U.A., M.A., S.Y., B.B. isimli 7 şahıs yakalanırken, 6 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak salıverildi. Şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen T.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN