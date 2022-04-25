Didim'de Uçurtma Şenliği

Didim Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle uçurtma şenliği düzenledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler ile kutlayan Didim Belediyesi, geleneksel uçurtma şenliğini bir kez daha Didimli çocuklar ile buluşturdu.

Mavişehir Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener ve Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener ile çok sayıda vatandaş katıldı. Didim Belediyesi, çocuklara uçurtmaları ücretsiz olarak dağıttı.

UÇURTMA UÇURAN ÇOCUKLARA BAŞKAN ATABAY'DA EŞLİK ETTİ

Çocukların gün boyu eğlendiği etkinlikte, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da çocuklara eşlik etti.

"DİDİMLİ ÇOCUKLARIMIZ İLE BULUŞTUK, ONLARLA MUTLULUĞU PAYLAŞTIK"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçemizde birçok etkinlik ile kutladık. Cuma gününden bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında Didimli çocuklarımız ile buluştuk, onlarla mutluluğu paylaştık. Ben bir kez daha tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Sizler bizim mutluluğumuz ve geleceğimizsiniz" dedi.