Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi - Haberler

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Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde traktör sürücülerine rops demiri ve reflektör konulu seminer düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde traktör sürücülerine rops demiri ve reflektör konulu seminer düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Akyeniköy Mahallesi'nde karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde traktör kazalarını önleme ve azaltmayı amaçlayan rops demiri ile reflektör konulu seminer faaliyeti icra edilmiştir. Seminer sonrası traktör kullanıcılarına karayolu trafik yönetmeliğince araçlarda bulundurulması gereken teçhizat Avrupa ekonomik komisyonu regülasyonu onaylı ece r 69 arka işaret levhası ve ece r 65 flaşörü uyarı lambası hediye edildi. - AYDIN

Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

Didim'de traktör sürücülerine seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Traktör, Aydın, Didim, Yerel, Haberler

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