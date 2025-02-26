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Didim'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Didim'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, balıkçılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, perakende satış yerleri ve balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü gerçekleştirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar önce denetlendi sonra su ürünleri avcılığı ile ilgili bilgilendirdi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Perakende satış yeri, trol ve gırgır teknelerine yönelik yapılan denetimlerde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde bakanlık denetim programı kapsamında perakende satış yeri, trol ve gırgır gemilerine yönelik olarak 1380 sayılı su ürünleri kanun kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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