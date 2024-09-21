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Didim'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Didim'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, yerel balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini denetleyerek, sürdürülebilirliği ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından, yetiştiricilik tesisleri ve ticari ruhsatlı balıkçı tekneleri denetlendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, yerel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yerli balıkçılığın sürdürülebilirliği ve ürün kalitesinin sağlanması adına yapılan bu denetimlerin önemi vurgulayan ekipler, denetimlerin sadece hukuki yükümlülükleri yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda ekosistemin korunmasına da katkı sağladığı belirtti. Denetimler sırasında, balıkçı teknelerinin ruhsat kontrolü, avlanma yöntemleri ve kullanılan ekipmanlar da incelendi. Ayrıca, yetiştiricilik tesislerinde hijyen şartları ve sağlık standartları gözden geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve bu tür faaliyetlerin balıkçılık sektörüne olan güveni artıracağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Balıkçılık Ekonomi Yerel Yaşam Tarım Didim

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