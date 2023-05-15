Didim'de sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde sayımlar tamamlanırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan birinci sırada çıktı.

Didim'deki Cumhurbaşkanlığı sonuçlarına göre Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 45 bin 079, Cumhurbaşkanı ve Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 764 oy aldı. - AYDIN