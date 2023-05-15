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Didim'de sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Didim'de sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde sayımlar tamamlanırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan birinci sırada çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde sayımlar tamamlanırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan birinci sırada çıktı.

Didim'deki Cumhurbaşkanlığı sonuçlarına göre Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 45 bin 079, Cumhurbaşkanı ve Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 764 oy aldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Didim Yerel Haberler

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