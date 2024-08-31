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Didim'de Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşlar Uyarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Kamp alanları dışında kamp yapmanın ve ormanlık alanlara girişin yasak olduğu konusunda uyarılar yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Didim ilçesinde turizm sezonu nedeniyle artan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak bölgedeki umuma açık alanlardaki vatandaşlara kamp alanları dışında kamp yapmanın, mangal yakmanın ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara girişin yasak olduğu konularında uyarılarda bulundu. Yasak olmayan alanlarda ise sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek etkenlere karşı 'Her Şey Elimizde' mottosuyla 'Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar' broşürleri çocuklara ise jandarma boyama kitabı dağıtılarak Söke Didim Devlet avlakları kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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