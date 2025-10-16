Didim'de Öğrencilere Deniz Temizliği ve Su Ürünleri Bilgilendirmesi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde deniz temizliği, istilacı türler ve su ürünleri tüketiminin önemi konularında farkındalık oluşturdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri tarafından Denizköy Ortaokulu ve Didim Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere "Deniz çöpleri, sucul istilacı türler ve hayalet av araçları" konularında çevre bilincinin önemi anlatılırken, aynı zamanda su ürünleri tüketiminin arttırılması ile balık ve balık dışı su ürünlerinin tanıtımı üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Programda, denizlerin sürdürülebilirliği için bilinçli tüketimin ve çevreye duyarlı davranışların önemine vurgu yapıldı. - AYDIN