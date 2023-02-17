Didim'de misafir edilen depremzede çocuklara eşofman desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği çocuklar için Aydın'ın Didim ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri 5 ila 10 yaş arasında çocuklar için eşofman ve pijama üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği çocuklar için Aydın'ın Didim ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri 5 ila 10 yaş arasında çocuklar için eşofman ve pijama üretimine başladı.

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarılması noktasında ülke genelinde yardımlaşma seferberliği her geçen gün büyürken, Aydın'ın Didim ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de depremden etkilenen çocuklar için eşofman ve pijama üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerin eşliğinde dikiş makinesini yanına alan kursiyerler Halk Eğitim merkezinin atölyesinde üretime başladı. 15 kursiyerin yer aldığı dayanışma etkinliğinde kursiyerler hem ölçü alıp hem de dikim yaparken, üretimin son aşamasında ise üretilen eşofman ve pijamalar ütülenerek hazır hale getiriliyor.

Çocuklara yönelik başlatılan dayanışma etkinliğine katılan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Didim Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince üretilen eşofman ve pijamaların ilçedeki AFAD yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN