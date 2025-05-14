Didim'de Lise Öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Tanıtımı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından lise öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte teknolojik cihazlar ve jandarma teşkilatının imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde lise öğrencilerine yönelik jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin tanıtımı etkinliği düzenlendi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Yenihisar Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete katılan öğrencilere Jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel