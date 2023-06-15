Didim'de Kulüp Başkanı Küçüker, destek istedi

Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker yeni sezonda oluşturacakları yeni yönetim için çağrıda bulunarak "Didimli iş insanların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Didim Belediyespor'da yeni yönetim kurulu için kulüp başkanı Murat Küçüker'den çağrı geldi. Başkan Küçüker bu sezon şampiyonluk için yola çıktıklarını ifade ederek, şehirde iş insanlarının kulübe sahip çıkmasını istedi. Küçüker "Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda Didim iş insanlarının da desteğine ihtiyacımız var. Bu sebeple daha güçlü bir yönetim ve şehrinin takımına sahip çıkan daha çok yönetici düşüncesiyle bir çalışma başlatıyoruz. Yeniden daha güçlü bir yönetim kurmak için çalışmalara başlamış durumdayız. Tek hedef şampiyonluk olacak şekilde bu düşünceye destek olacak iş insanlarını aramıza bekliyoruz. Kongre tarihi ile alakalı yakın zamanda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Didim'i seven şehrini seven tüm iş insanların taşın altına ellerini sokmalarını ve takımımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Şehrimi seviyorum ve artık 3. Lig istiyorum." ifadelerine yer verdi. - AYDIN