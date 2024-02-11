Didim'de Jandarma Ekipleri Yayalara ve Araç Sürücülerine Eğitim Verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yayalara ve araç sürücülerine uygulamalı olarak eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında araç sürücüleri ve yol kullanıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Akbük Mahallesi 5500 no'lu cadde üzerinde jandarma ekipleri, 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi doğrultusunda 21 araç sürücüsü ve 35 yayaya eğitim verilerek yerinde uygulamalı faaliyet gerçekleştirildi. - AYDIN