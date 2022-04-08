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Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

Didim Belediyesi, ilçe genelinde bulunan sitelere Atatürk büstü yapımı için çalışmalara başladı.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde bulunan sitelere Atatürk büstü yapımı için çalışmalara başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sitelere Atatürk büstü yapımına başladı. Aralarında İmbat Sitesi ve Mavipınar Sitesi'nin de bulunduğu birçok sitede büstlerin yapımını bitiren ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm sitelere büst yapımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak üzere çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve düşüncelerinin haklılığını her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet koruyarak yaşatmak azmi ve kararlılığındayız. Geçmişte vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bazı sitelerde Atatürk büstü yapımı gerçekleştirmiştik. Bu çalışmamızı ilçe genelinde bulunan tüm sitelere yaymaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Ekiplerimize azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

Didim'de her siteye Atatürk büstü yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Yerel, Haberler

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