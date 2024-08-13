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Didim'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim

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Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla aralıksız süreceği vurgulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi.

Didim'de gıda güvenliği denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimlerdeki kararlılıklarının altını çizerek, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. İşletme sahiplerine yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerektiği konularında uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere idari işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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