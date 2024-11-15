Didim'de 'Devlet Bahçeli' hatıra ormanı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin adına Didim'de hatıra ormanı oluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla MHP Aydın il başkanlığı ve MHP Didim ilçe başkanlığı ortaklığında 'Biz kardeşiz' temasıyla MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Hatıra ormanı 75.Yıl Sanayi Sitesi'nde bulunan polis noktasının yan tarafında oluşturulurken, gerçekleşen fidan dikimine MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, AKP Didim İlçe Başkanı Sebahattin Akkuş, çok sayıda STK temsilcisi ve parti üyeleri katıldı.

"Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda kardeşlik yeşerecek"

Fidan dikimi etkinliğinde konuşma yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin "Biz Kardeşiz Ağaçları" temalı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Didim ilçemize kazandırdığımız "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" ilçemize ve kentimize hayır olsun. "Vatan bağımsızlığımızın, yeşil vatanımız olan ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır" Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar" sözleri bizlere ağaçlandırma ve ağaçları koruma konusunda göreve davet etmektedir. "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 'Ormansız bir yurt, vatan değildir demektedir. Ormanlarının yok oluşu demek, ülkemizde su kaynaklarının azalması, ormana dayalı üretim faaliyetlerinin ağır darbe alması demektir. Orman ve onun oluşturduğu yaşama alanında var olan canlıların yok olmasıdır. Ormanlarının yok oluşu demek, ülkede erozyonun artması, ekilebilir arazilerde toprak kalitesinin düşerek, tarım rekoltesini azaltması demektir. Milli varlığımıza, zenginliğimize yönelen bu tehdit, yarınlarımızı sınırlamakta, gelecek nesillere daha büyük ve daha güzel bir ülke bırakma hayalini sekteye uğratmaktadır. En tabii hakkımız olan yarınlara daha güzel ve çevre hassasiyeti gelişmiş bir ülke bırakmak hepimizin öncelikli görevidir. Dayanışma ile Yeşil Vatanımızı geliştirelim, koruyalım. Bugüne kadar ormanlarımızın gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Orman yangınlarında kahramanca mücadele eden görevlilerimize, vefakar milletimize teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

21 dönümden oluşan hatıra ormanında 500 adet çam fıstığı ve 2 bin adet zeytin ağacı dikileceği öğrenildi. - AYDIN