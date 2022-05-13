Didim'de deniz keyfi başladı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerinde seyrederken, Dünyaca ünlü Altınkum plajı ise güneşlenenler ve denize girenleri ağırladı.

Didim'de deniz mevsimi açıldı. İlçede hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıkarken güzel ve güneşli havayı fırsat bilenleri Altınkum plajında denizin keyfini çıkardı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler ile günü birlikçi tatilciler Dünyaca ünlü Altınkum plajında güneşin ve denizin tadını çıkardı. Günü birlikte teknelerde ise tatilciler Ege'nin serin sularında denize girerken, masmavi koylarını gezme imkanı buldu. Bazı tatilciler ise su sporları yaparak tatilin tadını çıkarırken, işletmeler ise misafirlerini ağırlamaya başladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel