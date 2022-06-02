Didim'de Çalışmalar Sürüyor - Haberler

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Didim'de Çalışmalar Sürüyor

ANKA - Yerel
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Didim'de Çalışmalar Sürüyor

Didim Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması düzenleniyor.

Didim Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması düzenleniyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen projeler ve yatırımlar ile her geçen gün cazibesi artarak daha yaşanılabilir bir kent haline gelen Didim'de yeni oluşan yaşam alanlarında vatandaşlara hizmet ulaştırılıyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Hisar Mahallesi'nde bulunan yeni yaşam alanlarında yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması düzenleniyor.

Onlarca personelin ve aracın desteği ile sürdürülen çalışmalar kapsamında mahallenin büyük bölümünde, 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması hayata geçiriliyor.

ANKA / Yerel

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Didim Yerel Haberler

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