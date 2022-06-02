Didim'de çalışmalar aralıksız sürüyor - Haberler

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Didim'de çalışmalar aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim'de çalışmalar aralıksız sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen projeler ve yatırımlar ile her geçen gün cazibesi artarak daha yaşanılabilir bir kent haline gelen Didim'de yeni oluşan yaşam alanlarında vatandaşlara hizmet ulaştırılıyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları çerçevesinde Hisar Mahallesi'nde bulunan yeni yaşam alanlarında yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Onlarca personelin ve aracın desteği ile sürdürülen çalışmalarda mahallenin büyük bölümünde, 8 bin metrekarelik alanda yol yapım, yenileme ve kaldırım yapım çalışması hayata geçiriliyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Aydın Didim Yerel Haberler

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