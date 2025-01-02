Didim'de 380 Çalışana Narkotik Eğitimi Verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince fabrikada çalışan 380 kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğünce Didim ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 380 vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN