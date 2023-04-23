Didim'de 23 Nisan coşkusu

TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı Aydın'ın Didim ilçesinde törenlerle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk tören Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ Atatürk büstüne çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra, akabinde İstiklal Marşı okundu. Kent Meydanı'ndaki çelenk koymanın ardından resmi kutlamalar Didim Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi.

Didim Atatürk Stadındaki törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Soyhan, siyasi parti yöneticileri ve kurum, kuruluş amirleri katıldı. Stattaki gösterilere Didimliler de yoğun ilgi gösterdi. 23 Nisan kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öğrencileri ve halkı selamlaması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ gerçekleştirdi. Üstündağ, konuşmasında "23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten yıl sonra 23 Nisan 1929'da bu bayramı çocuklara armağan etmiştir" dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunmasının ardından ana okulu ve ilkokulu öğrencileri tarafından hazırlana gösteriler vatandaşlardan tam not aldı. Etkinlikte son olarak, 23 Nisan için yapılan resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. - AYDIN