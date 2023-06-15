Didim 'Caretta Caretta'ların yeni yuvası oldu

Aydın'ın Didim ilçesi nesli tükenmekte olan deniz canlıları içerisinde yer alan Caretta Caretta deniz kaplumbağaları merkezi oldu.

Aydın'ın Didim ilçesi nesli tükenmekte olan deniz canlıları içerisinde yer alan Caretta Caretta deniz kaplumbağaları merkezi oldu. Parlamenterler sitesinin ardından bu kez Caretta Caretta'lar yumurtalarına Didim'deki Sağ-Tur plajına bıraktı.

Caretta Caretta deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için Didim'i seçti. Geçtiğimiz günlerde Parlamenterler Sitesi sahiline yumurtalarını bırakan Caretta Caretta deniz kaplumbağaları, bu kez Hisar Mahallesi'ndeki Sağ-Tur halk plajını seçti. Akşam saatlerinde plaja gelen Caretta Caretta deniz kaplumbağası yumurtalarını kumsala bıraktı. Sahildeki vatandaşlar kaplumbağaların yumurta bırakma anını görüntüledi. Ardından Didim Belediyesi'ne haber verilirken, yumurtaların bırakıldığı alan ekiplerce koruma altına alındı. - AYDIN