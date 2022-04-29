Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermiyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Turizm sezonu öncesinde bir kez daha harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri, sahillere usulsüz şekilde şemsiye ve şezlong seren kişiler ile işletmelere müdahale ederek malzemelerini muhafaza altına aldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim genelinde bulunan usulsüz yapılara ve işgallere yönelik başlatılan müdahaleler sürüyor. Turizm sezonu yaklaşırken bir kez daha harekete geçen Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde bulunan sahil bölgelerine izinsiz şekilde şemsiye ve şezlong seren kişiler ile işletmelerin malzemelerini topladı. Toplanan çok sayıda malzeme, ekiplerce muhafaza altına alındı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan işlemler esnasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Zabıta ekipleri, plajların işletme hakkının Didim Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatarak kişi ve işletmelerin burada belgesiz veya izinsiz şekilde kullanım sağlayamayacağını belirtti.

Ramazan Bayramı'nda ilçeye gelmesi beklenen binlerce yerli ve yabancı turistin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Ramazan Ayı'nda ilçemize on binlerce yerli ve yabancı turistin, misafirimizin gelmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki ilçe genelinde kaçak yapılara ve işgallere karşı geniş çaplı çalışmalar başlattık. Bugün de Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajlarda izinsiz şekilde işgal yapan, şemsiye ve şezlong seren kişiler ile işletmelerin malzemelerini toplayarak muhafaza altına aldı. Ekiplerimize çalışmalarından, vatandaşlarımıza ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Umarım Ramazan Bayramı ilçe esnafımız için bereketiyle gelir" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel