Didim Belediyesi Öğrencilere Çevre Bilincini Yarışma ile Aşılayacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - İlçe genelinde geri dönüşüm hareketi başlatan Didim Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Okullar Arası Maket Yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılan öğrencileri sürpriz ödüller bekliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda başlatılan çevre eğitimlerinde sona gelindi. 5 binden fazla öğrenciye ulaşılan program kapsamında çocuklara geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda, görsel materyaller ile eğitim verildi. Ayrıca, organik atıklardan hazırlanan kompost atölyesi ile uygulamalı eğitim ön plana çıkarıldı.

DİDİMLİ ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Didim Belediyesi, eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilk ve orta okullardaki öğrencilere yönelik Okullar Arası Maket Yarışması düzenledi. Öğrencilere çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan yarışmanın kazananları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıklanacak.

Plastik, kağıt, metal, cam, kompozit gibi geri dönüştürülebilir materyallerin kullanılması ile oluşturulacak maketlerden 1'inciliği kazanan okula okul tipi kompost makinesi, 2'nciliği kazanan okula geri dönüşüm potası, 3'üncülüğü kazanan okula ise mini atık getirme kumbarası verilecek. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.