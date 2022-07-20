Didim Belediyesi'nin Yetiştirdiği Ürünler Dağıtıldı

Didim Belediyesi'ne ait tarlada Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen biber ve patlıcanlar, Didimli yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Akköy Mahallesi'nde bulunan Didim Belediyesi'ne ait arsada yerli tohumlardan yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı yapıldı. Toplanan ve yaklaşık 500 kiloyu bulan organik biber ve patlıcanlar, Didimli yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtıma Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı. Didim Belediyesi tarafından tek tek paketlenerek hazırlanan biber ve patlıcanları alan yurttaşlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.

"DİDİM VE DİDİMLİLER İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Didim Belediyesi'ne ait tarlalarda yetiştirilen ürünlerin Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımının sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdürüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma atağı devam ediyor. Bugün de Akköy Mahallemizde bulunan tarlamızda yetiştirdiğimiz ürünlerin ilk mamullerini vatandaşlarımıza dağıttık. Çok kısa bir süre içinde yine kendi buğdaylarımızdan ürettiğimiz unlar hazır olacak ve vatandaşlarımıza dağıtacağız. Önümüzdeki süreçte de domateslerimiz hazır olacak ve Didimlilere dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra ekimini henüz yeni gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerimizin de yetişmesiyle vatandaşlarımızın yağ ihtiyacını karşılayacak, böylece mutfak masraflarına birazda olsa katkı sunacağız. Didimliler için bu gibi kazanımları hayata geçirebilmekten dolayı mutluyuz. Ben bir kez daha Didim için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlerden desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel