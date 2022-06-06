Didim Belediyesi'nin Rengarenk Çiçekleri Kenti Süsleyecek - Haberler

Didim Belediyesi tarafından Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yetiştirilen birçok farklı renkte çiçek, Didim'in dört bir yanında sürdürülen peyzaj çalışmaları ile kenti süslüyor.

Didim Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı faaliyetlerini sürdürüyor. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak begonvilden papatyaya, gülden manolyaya yüzlerce çeşit çiçeğin 45 bin metrekarelik arazi üzerinde yetiştirildiği Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte bir kez daha binbir renk ile süslendi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim için üretmeye, kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından açılışı gerçekleştirilen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretimler sürüyor. Uzun yıllardır kendi ürettiğimiz çiçekler ve bitkiler ile süslediğimiz kentimiz gün geçtikçe daha büyük bir cazibe merkezi haline geliyor.Havaların ısınması ile birlikte Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığımız bir kez daha binbir renge büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu fidanlığımızda yetiştirilen çiçeklerin bir yandan Didim'in dört bir yanına ekimi de sürüyor. Çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel