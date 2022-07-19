Didim Belediyesi'nin İlk Ayçiçeklerini Başkan Atabay Ekti

Didim Belediyesi, 74 dönümlük arazisine ayçiçek ekimi yaptı. Ayçiçek tohumlarının ilk ekimini, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yaptı.

İlçeye bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan ve Didim Belediyesi'ne ait olan 74 dönümlük arazide buğday hasadının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından yeni sezon için ekim çalışmaları başladı. Araziye, yağ olarak hazırlanmak üzere ayçiçeği ekildi.

İlk ekime Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener katıldı. Traktöre binerek ilk tohumların ekimini yapan Başkan Atabay, ürünlerin yetiştirilerek hasat edilmesinin ardından üretilecek yağların Didim Belediyesi'nin patentli markası olan 'Didyma' etiketi altında yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP'li belediyeler tarafından başlatılan tarımsal çalışmaların Didim'de de sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Ahmet Deniz Atabay, şunları söyledi:

"İkinci ürünümüz olan ayçiçeğini ekiyoruz. Kısmetse bu ürünümüzün yağını çıkartacağız ve vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk ürün olarak buğday ekmiştik ve onun hasadını yaptık, un olarak birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Didim Belediyesi olarak bu tip zirai faaliyetlerimiz devam edecek. Türkiye'de biliyorsunuz birçok Cumhuriyet Halk Partili belediye tarıma çok önem veriyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda özel bir talebi ve bizlere desteği var. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Başkan Atabay, ayçiçek ekiminin yapıldığı tarlanın ardından yine Didim Belediyesi'ne ait olan bir başka tarlayı ziyaret etti. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzelerin ekildiği tarlada incelemelerde bulunan Atabay, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'nin tarımda atak yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Atabay, şöyle konuştu:

"Tarlamıza mevsim sebzelerini ektik. Bunları da yine vatandaşlarımızla taze taze buluşturacağız. Mutfak bütçelerine katkı yapmak istiyoruz, hem istihdam yaratıyoruz hem de bu toprakların boş kalmamasını sağlıyoruz. Türkiye'nin 10'da 1'i büyüklüğündeki ülkeler dünya tarımında söz sahibi, onun için de bizim bu konuda artık bir atak yapmamız lazım. Bizler Didim Belediyesi olarak vatandaşlarımız için, Didim için çalışmayı sürdüreceğiz."

ANKA / Yerel