Didim Belediyesi Kreşi'nin Minik Öğrencileri Kep Attı - Haberler

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Didim Belediyesi Kreşi'nin Minik Öğrencileri Kep Attı

ANKA - Yerel
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Didim Belediyesi Kreşi'nin Minik Öğrencileri Kep Attı

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, düzenlenen tören ile mezun oldu.

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, düzenlenen tören ile mezun oldu.

Didim Belediyesi tarafından Didimli ailelerin hizmetine sunulan Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Kreşte eğitim gören 60 öğrenci, dönemin sona ermesi ile birlikte karnelerini alarak mezun oldu.

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile mezun olan çocukların aileleri katıldı.

Törende çocuklar tarafından sergilenen dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Mezun olan öğrencilerin aileleri, çocukların gelişimine sundukları katkıdan ötürü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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